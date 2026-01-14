Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 26vom 14.01.2026
Folge 26: Zigby und der Insektenzirkus

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zara hat eine kleine Raupe, die alle möglichen Kuststücke vorführen kann. Da liegt es nahe, mit dem artistischen Tierchen am Abend eine Zirkusvorstellung zu machen. Doch leider wird nichts daraus. Denn die Raupe hat sich verpuppt und wird bald als wunderschöner Schmetterling auffliegen. Da nun aber keiner der Inselbewohner auf die angesagte Vorstellung verzichten möchte, müssen andere Künstler unter den Insekten gefunden werden. Die Freunde begegeben sich auf die Suche und werden auch schnell fündig. Die Vorstellung scheint gerettet. Es sei denn, die Mücken und maikäfer sind gar nicht in der Lage, irgendwelche Zirkustricks vorzuführen.

