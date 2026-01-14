Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zigby, das Zebra

Zigbys Tauschtag

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 27vom 14.01.2026
Zigbys Tauschtag

Zigbys TauschtagJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 27: Zigbys Tauschtag

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby hat eine tolle Idee: Er lädt alle Inselbewohner zu einer großen Tauschbörse ein! Dort wird kräftig gehandelt – Figuren gegen Schmuck, Bananen gegen Blumen oder Mangotörtchen gegen Kokostörtchen. Allen haben einen Riesenspaß, doch schon bald gibt es Probleme: denn was beim Tauschen herrlich geklappt hat, wird an anderer Stelle schnell zum Problem. Wieso? Weil alle plötzlich nach einer Gegenleistung verlangen, wenn sie um etwas gebeten werden. Mir nichts, dir nichts entsteht eine Menge Ärger, der soweit geht, dass die Inselbewohner nicht mehr miteinander reden und nicht mehr miteinander spielen. Zigby ist ganz verzweifelt. Was hat er da nur angerichtet? Er muss unbedingt eine Lösung finden, damit alle Inselbewohner wieder ein Herz und eine Seele miteinander sind. Aber er muss sich beeilen, sonst ist es zu spät!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zigby, das Zebra
Studio 100 International
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

Alle 1 Staffeln und Folgen