Zigby, das Zebra
Folge 27: Zigbys Tauschtag
Zigby hat eine tolle Idee: Er lädt alle Inselbewohner zu einer großen Tauschbörse ein! Dort wird kräftig gehandelt – Figuren gegen Schmuck, Bananen gegen Blumen oder Mangotörtchen gegen Kokostörtchen. Allen haben einen Riesenspaß, doch schon bald gibt es Probleme: denn was beim Tauschen herrlich geklappt hat, wird an anderer Stelle schnell zum Problem. Wieso? Weil alle plötzlich nach einer Gegenleistung verlangen, wenn sie um etwas gebeten werden. Mir nichts, dir nichts entsteht eine Menge Ärger, der soweit geht, dass die Inselbewohner nicht mehr miteinander reden und nicht mehr miteinander spielen. Zigby ist ganz verzweifelt. Was hat er da nur angerichtet? Er muss unbedingt eine Lösung finden, damit alle Inselbewohner wieder ein Herz und eine Seele miteinander sind. Aber er muss sich beeilen, sonst ist es zu spät!
