Zigby, das Zebra
Folge 38: Zigbys Zaubertrick
11 Min.Folge vom 14.01.2026
Zigby gibt seinen neuesten Zaubertrick zum Besten. Er funktioniert, und alle sind begeistert. Das spornt unseren Helden natürlich an. Gleich arbeitet er an dem Trick, wie man seine Freunde mittels einer großen Kiste verschwinden lassen kann. Als Zigby den Trick ausprobiert, scheint er zu klappen. Tatsächlich verschwindet McMeer durch die Kiste. Leider taucht er danach aber nicht wieder auf. Wohin also, um Himmels Willen, ist McMeer verschwunden? Zigby und seine Freunde gehen dem Problem auf den Grund.
