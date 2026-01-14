Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zigby, das Zebra

Zigbys Glücksstern

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 42vom 14.01.2026
Zigbys Glücksstern

Zigbys GlückssternJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 42: Zigbys Glücksstern

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Alle Freunde haben am nächtlichen Himmel eine Sternschnuppe – einen Glücks-stern! - gesehen. Alle, bloß McMeer nicht. Zigby bastelt ihm deshalb einen eigenen Stern, McMeer fällt auf den Trick herein und glaubt ab sofort, ein Glückskind zu sein. Und tatsächlich! Er stolpert nicht mehr mitten hinein in jede Pfütze und er entdeckt plötzlich die dicksten Mangos auf den Bäumen. Unverzüglich will er sie pflücken, doch sie hängen so hoch, dass Zigby und Bertie sich Sorgen machen: McMeer ist alles andere als ein guter Kletterer. Zumindest in diesem Punkt sollte er nicht daran glauben, dass ihm als Glückskind nichts passieren kann. Zigby bleibt zur Sicherheit nichts anderes übrig, als ihm zu gestehen, dass er ihm einen falschen Glücksstern gebastelt hat. Ob McMeer deswegen sauer ist?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zigby, das Zebra
Studio 100 International
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

Alle 1 Staffeln und Folgen