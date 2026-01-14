Zigby, das Zebra
Folge 42: Zigbys Glücksstern
Alle Freunde haben am nächtlichen Himmel eine Sternschnuppe – einen Glücks-stern! - gesehen. Alle, bloß McMeer nicht. Zigby bastelt ihm deshalb einen eigenen Stern, McMeer fällt auf den Trick herein und glaubt ab sofort, ein Glückskind zu sein. Und tatsächlich! Er stolpert nicht mehr mitten hinein in jede Pfütze und er entdeckt plötzlich die dicksten Mangos auf den Bäumen. Unverzüglich will er sie pflücken, doch sie hängen so hoch, dass Zigby und Bertie sich Sorgen machen: McMeer ist alles andere als ein guter Kletterer. Zumindest in diesem Punkt sollte er nicht daran glauben, dass ihm als Glückskind nichts passieren kann. Zigby bleibt zur Sicherheit nichts anderes übrig, als ihm zu gestehen, dass er ihm einen falschen Glücksstern gebastelt hat. Ob McMeer deswegen sauer ist?
