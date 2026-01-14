Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigbys Geburtstagsüberraschung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby stellt fest, dass Bertie heute Geburtstag hat. Sofort beschließen alle Tierkinder, eine Überraschungsparty auszurichten. Doch es ist gar nicht so einfach, die Sache geheim zu halten. Denn natürlich taucht Bertie ungebeten überall dort auf, wo ge-rade Geburtstagskuchen gebacken oder Luftballons aufgeblasen werden. Also sucht Zigby mit seinen Freunden einen geheimen Ort, an dem sie ihre Party ungestört vorbereiten können. Doch kaum ist alles vorbereitet, stellen sie fest, dass ihnen jetzt die Hauptsache zum Beginn des Geburtstagsfestes fehlt: Bertie!

