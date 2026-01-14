Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 44vom 14.01.2026
11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby hat eine prima Idee. Wie wäre es, auf der paradiesischen Insel eine Post einzurichten? Mit ihm selbst als Postboten! Zigby stellt einen großen Briefkasten auf, und alle Einwohner der Insel nehmen den neuen Service gerne an. Es stellt sich jedoch schnell heraus, dass Zigby der Flut von Päckchen und Briefen gar nicht alleine gewachsen ist. Bertie und McMeer müssen her und als zusätzliche Postboten angestellt werden. Richtig problematisch wird es allerdings, als es beginnt zu regnen und die drei Postboten in knöchelhohem Wasser ihren Dienst verrichten müssen. Und nicht nur das! Vor lauter nassen Regentropfen verlaufen die Anschriften und sind nicht mehr zu lesen. An wen ist also welcher Brief gerichtet?

Studio 100 International
