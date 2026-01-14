Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zigby, das Zebra

Zigby und die verlorene Kappe

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 46vom 14.01.2026
Zigby und die verlorene Kappe

Zigby und die verlorene KappeJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 46: Zigby und die verlorene Kappe

11 Min.Folge vom 14.01.2026

McMeers Markenzeichen, seine Kappe, ist verloren gegangen, und das ist für Mc Meer natürlich eine ziemliche Katastrophe. Aber es ist nicht zu ändern: die Kappe ist unglücklich in den Fluss gefallen und spurlos verschwunden. Die Freunde versuchen, McMeer Ersatz zu schaffen. Doch alles, was sie beibringen, erfüllt in keiner Weise McMeers Erwartungen an eine geeignete Kopfbedeckung. Also bleibt Zigby und Bertie nichts anderes übrig, als noch einmal genau zu erforschen, wohin der Fluss die Kappe entführt haben könnte. Und tatsächlich haben sie eine gute Idee, wie sie das erfolgversprechend anstellen können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zigby, das Zebra
Studio 100 International
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

Alle 1 Staffeln und Folgen