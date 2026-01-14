Zigby und die verlorene KappeJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 46: Zigby und die verlorene Kappe
11 Min.Folge vom 14.01.2026
McMeers Markenzeichen, seine Kappe, ist verloren gegangen, und das ist für Mc Meer natürlich eine ziemliche Katastrophe. Aber es ist nicht zu ändern: die Kappe ist unglücklich in den Fluss gefallen und spurlos verschwunden. Die Freunde versuchen, McMeer Ersatz zu schaffen. Doch alles, was sie beibringen, erfüllt in keiner Weise McMeers Erwartungen an eine geeignete Kopfbedeckung. Also bleibt Zigby und Bertie nichts anderes übrig, als noch einmal genau zu erforschen, wohin der Fluss die Kappe entführt haben könnte. Und tatsächlich haben sie eine gute Idee, wie sie das erfolgversprechend anstellen können.
