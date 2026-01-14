Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 International
Staffel 1
Folge 48
vom 14.01.2026
11 Min.
Folge vom 14.01.2026

McMeer hat einen Geistesblitz! Er bastelt sich ein wunderbares Roboterkostüm, um das ihn alle sofort beneiden. Wäre es nicht Zeit, einen Kostümwettbewerb auszu-schreiben und McMeers Roboterkostüm als ersten Preis festzusetzen? Die Inselbe-wohner sind Feuer und Flamme für die Idee. Jeder möchte der Beste sein, jeder möchte den originellsten Kostümeinfall haben. Nur McMeer ist ratlos. Er ist sicher, dass ihm kein weiterer Geistesblitz mehr ereilen wird. Und Zigby ist nicht mehr so sicher, ob es richtig war, das Roboterkostüm als Hauptgewinn auszuschreiben. Denn der Wettbewerb wäre sinnlos, wenn McMeer dabei enttäuscht würde.

