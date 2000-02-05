Zwei Asse & ein König
Folge 3: Teil 3
Dirk Hansen ist beim Testflug mit seinem "Albatros" abgestürzt und liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Voraussichtlich wird er nie wieder gehen können. Dirks Freundin Vera schläft aus Verzweiflung und Trauer mit Dirks bestem Freund Jan. Vera und Jan beichten ihren Fehltritt, doch Dirk ist zutiefst getroffen und verstößt beide. Auch Corinna will nichts mehr von Jan wissen. Rolf von der Heydt, der im Auftrag der Anwaltskanzlei Tippner die Geschäfte der de Fries-Gruppe untersucht, findet heraus, dass die berüchtigte „Ökotrans-Linie“ an Lührs verkauft wurde und nun unter dem Namen „Linea Verde“ ihr Unwesen im Mittelmeer treibt. Zusammen mit einem Detektiv schmuggelt sich Jan an Bord der „Linea Verde III“, die mitsamt ihrer hochtoxischen Fracht im Mittelmeer versenkt werden soll. In letzter Sekunde gelingt es ihnen, den Zeitzünder der Schiffsbombe zu entschärfen. Die Beweise gegen Lührs werden immer schlüssiger. Doch seine Macht scheint nicht gänzlich gebrochen. Wieder Zuhause, erhält Jan anonyme Morddrohungen. Dirk und Corinna sind bereit, ihren Partnern zu verzeihen. Es kommt zur großen Versöhnung. Corinna überrascht Jan mit der Neuigkeit, dass sie schwanger ist. Er ist überglücklich - doch dann ereignet sich eine Tragödie.
