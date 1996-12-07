Zwei Brüder
Folge 1: Die Tochter
Günter Kost, ein alter Kollege von Peter Thaler, hat Probleme mit seiner Tochter: Die 25-jährige Nicole hängt seit zwei Jahren an der Nadel. In seiner Verzweiflung will Kost das Mädchen wegen Drogenmissbrauchs anzeigen. Spontan bietet Peter dem alten Freund seine Hilfe an. Peters Recherchen ergeben, dass Nicoles scheinbar seriöser Freund Sascha Keller vorbestraft und in der Drogenszene bekannt ist. Sascha plant, seinen Kundenkreis zu erweitern und das Revier eines Großdealers zu übernehmen. Hierzu heckt er einen hinterhältigen Plan aus. Eines Tages findet Günter Kost seine Tochter nach einer Überdosis in einem lebensgefährlichen Zustand vor. Kost will mit Sascha abrechnen. In der heftigen Auseinandersetzung greift Sascha plötzlich zu einem Messer. In Notwehr sticht Kost zu. Als die Polizei den jungen Mann darauf von mehreren Messerstichen übel zugerichtet tot auffindet, ist Peters Einsatz gefragt. Kost wird sofort in Untersuchungshaft genommen. Um die Tat aufzuklären, muss Peter ins Milieu eindringen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick