Zwei Brüder
Folge 2: Nervenkrieg
Unmittelbar vor seiner Berufung zum Justizminister wird Professor Brucker aus dem Hinterhalt erschossen. Es wird vermutet, dass er sich durch seinen großen Feldzug gegen Wirtschaftskorruption in gewissen Kreisen unbeliebt gemacht hat. In der Presse wird Renate Rhomberg inzwischen als aussichtsreiche Kandidatin für den Ministerposten gehandelt. Vor allem ihr Mann Friedrich setzt alles daran, dass sie neue Justizministerin wird. Die depressiven Schübe seiner Frau versucht er mit der Unterstützung seines Jagdgefährten, des Prominentenarztes Dr. Clement, in den Griff zu bekommen. Die Öffentlichkeit erfährt von ihrer Krankheit nichts. Etwa zur gleichen Zeit wird in die Praxis von Dr. Clement eingebrochen. Ein Wachmann kommt dabei ums Leben. Neben der medizinischen Apparatur ist auch die Krankenkartei verschwunden. Das ist besonders unangenehm, weil sie brisante Dokumente über die Patienten enthält. Während Christoph den Fall Brucker an sich zieht und dabei auf den Posten als Staatssekretär im Justizministerium schielt, suchen Peter und Elise in Clements Praxis nach Hinweisen auf die Einbrecher. Die Polizei vermutet, dass eine Bande aus Osteuropa dafür verantwortlich ist, die in regelrechten Raubzügen medizinische Geräte stiehlt. Peter und Elise gelingt es, den Einbruch aufzuklären. Von den Dokumenten fehlt jedoch jede Spur. Kurz darauf werden Renate Rhomberg und der populäre Eishockeyspieler Gerhard Kress, auch ein Patient von Clement, erpresst. Kress ist an Aids erkrankt. Ein dramatisches Ereignis lässt die Zusammenhänge zwischen der Erpressung und dem Mord an Professor Brucker erahnen. Den Brüdern Thaler öffnet sich ein Abgrund von kaltblütigem Karrierestreben und ungeahnten politischen Verflechtungen.
