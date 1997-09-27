Zwei Brüder
Folge 3: Einzelgänger
Bei einem brutalen Banküberfall wird ein junges Mädchen lebensgefährlich verletzt. Alles deutet auf einen Serientäter hin. Peter und Elise versuchen vergeblich, ihn zu identifizieren. Der Filialleiter Hentschel erkennt den Bankräuber auf den Fotos der Polizeikartei, behält dies jedoch für sich. Seine Kollegin Caroline Fischer hat das Gesicht des Täters in einem Spiegel gesehen, als er sich beim Verlassen der Bank die Maske vom Kopf zog. Seine azurblauen Augen haben sie fasziniert. Sie vertraut Elise auch an, dass sie von Hentschel mehrmals sexuell genötigt wurde und dies ihrer Personalabteilung mitgeteilt habe. Sie hat sich inzwischen in eine andere Filiale versetzen lassen. Der Druck wächst auf Polizei und Staatsanwalt, den Täter zu fassen. Hentschel zeigt sich wenig kooperativ, stellt aber auf eigene Faust Untersuchungen an. Als schließlich einige Banknoten aus dem Überfall auftauchen, gelingt es Peter und Elise anhand der Zeugenaussagen, ein Phantombild des Täters zu erstellen. Wenig später können sie den Verdächtigen ausfindig machen. Bei einem spektakulären Polizeieinsatz gelingt es Christoph und Peter mit Mühe, den mutmaßlichen Bankräuber festzunehmen. Die schwangere Elise wird dabei schwer verletzt. Etwa zur Zeit der Verhaftung geschieht ein weiterer Bankraub in einer anderen Filiale nach dem gleichen Muster. Caroline Fischer wird auf brutale Weise niedergeschossen. Die Polizei steht vor einem Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick