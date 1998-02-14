Zwei Brüder
Folge 4: Kaltes Herz
Die 17-jährige Simone Kreidler, eine vielversprechende Eiskunstläuferin, erliegt im Training bei einem Dreifachsprung einem Herzversagen. Ihr Trainer, Heiner Stapek, hatte all seine Hoffnung in sie gesetzt. Nur Sandra Laskow, Simones größte Konkurrentin, und deren Mutter sind über den plötzlichen Tod des Mädchens nicht bestürzt. Peter und Elise übernehmen den Fall. Die Vernehmungen sind für sie zunächst reine Routinesache. Einem schrecklichen Verdacht von Simones Mutter folgend, beantragt Elise die Obduktion des Mädchens. Es stellt sich heraus, dass sie einen offenkundigen Herzklappenfehler hatte, der sie für Hochleistungssport untauglich machte. Dr. Munz, der Vereinsarzt, hätte davon wissen müssen. Constantin Kreidler, der Bruder Simones und heimliche Freund ihrer Konkurrentin Sandra, warnt das Mädchen vor dem skrupellosen Trainer Stapek. Er glaubt, dass dieser den Tod Simones hätte verhindern können, und möchte Sandra das Schicksal seiner Schwester ersparen. Wenig später wird Stapek erschlagen im Eisstadion aufgefunden. Peter und Elise knöpfen sich den Geschäftsführer des Vereins, Ralf Kober, vor. Der jedoch schweigt hartnäckig. Einer weiteren heißen Spur folgend erkennt das Polizistenduo, dass hier noch ganz andere Verbrechen im Spiel sind, die sorgsam verdeckt gehalten werden. Peter und Christoph stellen dem Täter schließlich eine Falle.
