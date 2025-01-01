1. Weltkrieg: Die fünf legendärsten Schlachten
In dieser Doku über den Ersten Weltkrieg treffen britische Archäologen auf deutsche, österreichische und französische Experten, die gemeinsam echte Tunnel erforschen - von den italienischen Alpen bis zu den belgischen Ebenen. Von nie zuvor gesehene Bilder von Tunneln und Bunkern über Rekonstruktionen von Experten bis hin zu einzigartige Drohnenaufnahmen von den Fronten. Fünf Geschichten von Tunnelbauern und Bergleuten, die sich unter den Feind gruben, als es keine andere Möglichkeit gab, als von unten anzugreifen. Geschichten von menschlichen Opfern in fünf blutigen Schlachten, an denen Männer aus der ganzen Welt beteiligt waren.