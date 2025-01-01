Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
30 Nights of Sex to Save Your Marriage

30 Nights of Sex to Save Your Marriage

88 Min.Ab 16
SAT.1 emotions88 Min.Ab 16
Joyn Plus
SAT.1 emotions
30 Nights of Sex to Save Your Marriage

30 Nights of Sex to Save Your Marriage

Das Sexleben von Nick und Willa ist nach all den Jahren eingeschlafen. Um wieder in Fahrt zu kommen, hören sie auf den Rat ihrer Freunde und wenden sich an den etwas außergewöhnlichen Paar-Therapeuten Dr. Lance Ying, der ihnen prompt eine verrückte Idee vorschlägt. 30 Tage lang sollen sie abwechslungsreiche Sex-Hausaufgaben erfüllen - und das ganz ohne Ausnahme. Ob ihnen diese Methode wirklich hilft, ihre Ehe zu retten?

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Telepool GmbH