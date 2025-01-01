Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
A Country Romance - Wo dein Herz schlägt

A Country Romance - Wo dein Herz schlägt

84 Min.Ab 0
Planet Romance84 Min.Ab 0
Planet Romance
A Country Romance - Wo dein Herz schlägt

A Country Romance - Wo dein Herz schlägt

Marketing-Expertin Sara lebt in der Großstadt und steht kurz vor dem beruflichen Durchbruch. Bis ihr Vater sie bittet, für ein paar Tage nach Hause zu kommen, um die elterliche Apfelfarm endlich zu verkaufen. Vor Ort erfährt sie, dass auch unverzüglich geerntet werden muss. Der charmante Nachbar Gabe hilft ihr und Sara verliebt sich unsterblich. Jetzt steht sie vor einer schwierigen Entscheidung.

Genre:
Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
Planet Romance
Copyrights:
© Tiberius Film