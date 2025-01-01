A Writer's Odyssey - Wächter der Zeit
125 Min.Ab 16
Regisseur Yang Lu lässt gekonnt die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen: Lu Kongwen arbeitet als Autor und nimmt seine Leser mit auf eine Reise in eine Jahrhunderte alte magische Welt. Doch auf zwei Männer hat der Roman weitreichenderen Einfluss: Während der mächtige Firmenchef Li Mu mit der tyrannischen Buchfigur Lord Feuermähne verbunden zu sein scheint, lässt sich der Familienvater Guan Ning auf einen gefährlichen Deal mit Li Mu ein.