Amityville II – Der Besessene
99 Min.Ab 16
Nachdem eine Familie ein unheimliches Haus auf Long Island bezogen hat, gerät sie schon bald in Kontakt mit übernatürlichen Ereignissen. Böse Geister versuchen, die Kontrolle über das Haus zu erlangen und die neuen Bewohner möglichst schnell loszuwerden. Sie nehmen Besitz von dem Sohn der Familie und zwingen ihn, seine Verwandtschaft zu töten. Als letzte Hilfe holt die Familie einen Priester, der die bösen Geister austreiben und das Haus von deren Macht befreien soll.