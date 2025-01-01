Anti-Social
101 Min.Ab 16
Gregg Sulkin und Josh Myer in einem Drama von Reg Traviss: Er mischt die Londoner Unterwelt auf und macht damit jede Menge Geld - Marcus hat sich mit seiner Gang auf Überfälle spezialisiert. Das reicht dem Gangster aber nicht: Er will sein Geschäft auf Drogendeals erweitern und begibt sich damit in einen gefährlichen Konkurrenzkampf mit anderen Verbrechern. Bald betrifft der Bandenkrieg auch Marcus' Bruder Dee, der sich zwischen der Familie und seiner Freundin entscheiden muss.