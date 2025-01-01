Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus dem Leben der Marionetten

100 Min.Ab 16
Studiocanal100 Min.Ab 16
Studiocanal
Nach außen hin führt Peter Egerman ein sorgloses Leben. Er ist beruflich gefestigt, lebt im Wohlstand und ist mit einer ebenso erfolgreichen Frau verheiratet. Doch hinter der Fassade brodelt es in ihm: Die Beziehung zu seiner untreuen Frau Katharina ist von einer tiefen Hassliebe geprägt, die so weit reicht, dass er Mordfantasien entwickelt. Als seine unterdrückte Wut eskaliert, wird eine junge Prostituierte, die ebenfalls Katharina heißt, zum tödlichen Ersatz.

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 1980
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Studiocanal
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH