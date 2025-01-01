Beauty and the Billionaire
90 Min.Ab 0
Eine unverhoffte Begegnung, die alles verändert: Addisons Bruder Pete hat nach einem Unfall Schwierigkeiten, seine Arbeit für den Milliardär Justin Ross in der gewohnten Qualität zu verrichten. Um seinen Job nicht zu gefährden, schlägt er kurzerhand seine Schwester als vorübergehende Vertretung vor - eine Idee, die Addison völlig überrascht. Trotz anfänglicher Zweifel willigt Justin ein und nimmt Addison mit auf eine Dienstreise, auf der sich die beiden näher kommen ...