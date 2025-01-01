Beyond Re-Animator
93 Min.Ab 18
Beyond Re-Animator
Seit 13 Jahren ist Herbert West inhaftiert, weil er Experimente an verstorbenen Menschen machte. Heimlich forscht er dort weiter an einem neuen Serum, das er an Ratten ausprobiert. Der Gefängnisarzt Philips ist von der Arbeit Wests fasziniert und bringt ihm eine Probe seines ursprünglichen Serums. Mit einer Mischung von altem und neuem Serum erwecken beide die Toten wieder zum Leben. Doch erneut zeigen sich schreckliche Nebenwirkungen und obendrein bricht auch noch ein Gefängnisaufstand aus.