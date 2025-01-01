Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Beauty

86 Min.Ab 0
MOVIEDOME
MOVIEDOME
Die Tierliebhaberin Audrey überredet ihren Vater James, den widerspenstige Hengst Black Beauty aufnzunehmen. Black Beauty wurde von seinem Vorbesitzer misshandelt und kann den Menschen nun kaum noch vertrauen. Zwischen Audrey und Black Beauty allerdings entsteht eine wunderbare Freundschaft. Als Audreys Großvater dann auch noch einwilligt, dass Audrey und ihr Pferd die Ferien über bei ihm aufs Land kommen dürfen, beginnt für Audrey der Sommer ihres Lebens.

Genre:
Kinder, Drama
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
MOVIEDOME
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH