Brightburn: Son of Darkness
88 Min.Ab 16
88 Min.Ab 16
Brightburn: Son of Darkness
Regisseur David Yarovesky zeigt mit seinem Antihero-Horror-Streifen, was aus Superman auch hätte werden können: Als Brandon in einer Raumkapsel auf der Farm der Breyers landet, ist er noch ein Baby. Tori und Kyle nehmen sich seiner an und ziehen den Jungen wie ihr eigenes Kind groß. Doch Brandon entwickelt nach und nach übernatürliche Fähigkeiten, die er dazu einsetzt, diejenigen zu bestrafen, die es seiner Meinung nach verdient haben.