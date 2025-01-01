Das Schweigen
Das Schweigen
Kontroverses Werk Ingmar Bergmans, mit dem er Filmgeschichte schrieb: Das Verhältnis der Schwestern Anna und Ester ist angespannt. Sie reisen gemeinsam mit Annas Sohn nach Schweden. Doch weil Ester erkrankt, müssen die Frauen auf dem Heimweg ein Hotel aufsuchen. Der Aufenthalt in dem fremdsprachigen Ort gestaltet sich aufregend: Anna gibt sich einem Kellner hin. Als sie ihrer Schwester davon berichtet, bahnt sich ein Konflikt an, der Anna und Ester endgültig zu entzweien droht.