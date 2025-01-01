Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Schweigen

Das Schweigen

92 Min.Ab 16
Studiocanal92 Min.Ab 16
Studiocanal
Das Schweigen

Das Schweigen

Kontroverses Werk Ingmar Bergmans, mit dem er Filmgeschichte schrieb: Das Verhältnis der Schwestern Anna und Ester ist angespannt. Sie reisen gemeinsam mit Annas Sohn nach Schweden. Doch weil Ester erkrankt, müssen die Frauen auf dem Heimweg ein Hotel aufsuchen. Der Aufenthalt in dem fremdsprachigen Ort gestaltet sich aufregend: Anna gibt sich einem Kellner hin. Als sie ihrer Schwester davon berichtet, bahnt sich ein Konflikt an, der Anna und Ester endgültig zu entzweien droht.

Genre:
Drama
Produktion:
SE, 1963
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Studiocanal
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH