Das Vermächtnis der Azteken
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Das Vermächtnis der Azteken
Susan macht sich Sorgen, weil ihr Vater Samuel nicht von seiner letzten archäologischen Expedition zurückkehrt. Mit einigen anderen Wissenschaftlern macht sie sich auf die Suche. In einem verborgenen Tal des Grand Canyons entdecken sie, dass ihr Vater in der Hand eines Aztekenstammes ist, der noch immer nach alter Tradition lebt. Um ihren Vater vor dem Opfertod zu bewahren, muss Susan die Geheimnisse des Aztekentempels entschlüsseln.