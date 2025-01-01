Der Friday-Night-Räuber - So grotesk wie BTK? | True Crime Doku
Zwei Teenager machen eine beunruhigende Entdeckung: Jemand hat Waffen in versteckten Bunkern in einem Waldgebiet gehortet. Es dauert nicht lange, bis ein FBI-Agent das seltsame Waffenarsenal mit einer Reihe von Verbrechen in Verbindung bringt, die das FBI seit über 20 Jahren vor ein Rätsel stellen. Schon seit 1988 überfällt der Friday-Night-Bankräuber Banken im ganzen Staat, und kommt jedes mal mit mehreren Tausend Dollar davon. Ist es dem FBI möglich den wohl schlausten Bankräuber der Geschichte zu entlarven? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.