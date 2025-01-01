Der schlimmste Mord Englands? | True Crime Doku
Der schlimmste Mord Englands? | True Crime Doku
Im Juli 1986 verlässt die 25-jährige Immobilienmaklerin Suzy Lamplugh ihr Büro in Westlondon, um einem Interessenten ein Objekt zu zeigen - und kehrt nie wieder zurück... "Crimes that shook Britain" erzählt die Geschichte einiger der aufsehenerregendsten Fälle der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die letzten Tage der Taten detailliert nachgestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, und einstige Augenzeugen berichten von ihren oft dramatischen Beobachtungen. Einige der ungewöhnlichen Fälle führten bisweilen sogar zu Änderungen britischer Gesetze.