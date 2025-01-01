Die dritte Generation
105 Min.Ab 16
Die dritte Generation
Rainer Werner Fassbinder beleuchtet in seinem Film terroristische Untergrundgruppierungen aus einer satirischen Perspektive: Im Winter 1978/79 formiert sich in West-Berlin die RAF-Zelle "Dritte Generation", bestehend aus jungen, desillusionierten Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten. Getrieben von blindem Aktionismus scheitern ihre radikalen Taten immer wieder, während die Polizei ihnen näher rückt. Ist ein Verräter unter ihnen, der ihre Pläne geschickt sabotiert?