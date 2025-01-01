Die Ex-Freundinnen meines Freundes
Stacy Holts größter Traum ist es, als Fernsehjournalistin Karriere zu machen. Ihr großes Vorbild ist die beliebte Anchorwoman Diane Sawyer. Als Produktionsassistentin bei der Talkshow "Kippie Kann Do" lernt sie den Job von der Pike auf. Richtig interessant wird es, als Stacy in ihrer Funktion mit den nun zur Verfügung stehenden Mitteln in der Vergangenheit ihres Freundes herumzuschnüffeln beginnt - mit verheerenden Folgen ...