"Die Fabelmans" - ein semi-autobiographisches Meisterwerk von Steven Spielberg: Sammys erster Kinobesuch wird zu einem Schlüsselerlebnis für den erst Sechsjährigen. Nachhaltig beeindruckt von den Szenen beginnt er, mit der Kamera seines Vaters selbst erste Filmprojekte zu realisieren und seine cineastischen Kenntnisse als Jugendlicher auszubauen. Doch der Blick durch die Linse offenbart auch die tiefen Risse in der Ehe seiner Eltern, die immer gravierender werden ...