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Die letzte Reise der Menschheit

Die letzte Reise der Menschheit

84 Min.Ab 16
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Die letzte Reise der Menschheit

Hugo Becker und Jean Reno in einer dystopischen Welt, die kurz vor der endgültigen Zerstörung steht: Der Erde droht die Kollision mit einem blutroten Mond, die scheinbar nur ein Mann verhindern kann - der Astronaut Paul W.R. Doch er will die Rettungsmission nicht antreten und begibt sich auf die Flucht. Unterwegs trifft er auf eine junge Frau, die ihn fortan begleitet. Gemeinsam mit Elma versucht Paul, das Geheimnis des mysteriösen Mondes zu lüften.

Genre:
Science Fiction
Produktion:
FR, 2019
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© Telepool GmbH