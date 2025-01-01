Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlange im Schatten des Adlers

Action Hits94 Min.Ab 12
Als ein alter Bettler in die Stadt kommt, ahnt niemand, dass es sich bei ihm um den legendären Shaolin-Kämpfer Pai handelt. Er will den Widerstand gegen die Eindringlinge aus dem Norden organisieren. Nachdem Pai erkannt und im Kampf verwundet wird, findet er Unterschlupf bei Cheng Fu, einem oft verspotteten Küchenjungen. Pai unterrichtet ihn in der Kunst des Kampfes - und zusammen stellen sie sich der Übermacht.

Genre:
Action, Comedy
Produktion:
HK, 1977
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Action Hits
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH