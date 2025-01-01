Die Schöne und das Biest

Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotions109 Min.Ab 6
Ein ruinierter Kaufmann landet unverhofft in einem verwunschenen Schloss. Als er am nächsten Tag abreisen will, begeht er einen Fehltritt, der den Zorn seines Gastgebers entfacht - einem furchteinflößenden Biest, das ihm den Tod androht. Um ihren Vater zu retten, ist seine Tochter Belle bereit, sich an seiner Stelle zu opfern. Zwischen Furcht und Faszination beginnt sie jedoch mit der Zeit, das tragische Schicksal des Biests zu erkennen. Kann sie ihn von seinem Fluch erlösen?

Genre:
Drama, Fantasie
Produktion:
FR, 2014
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG