Die Suche nach dem Minotaurus | Griechische Mythologie
49 Min.Ab 12
49 Min.Ab 12
Die Suche nach dem Minotaurus | Griechische Mythologie
Einer der bekanntesten griechischen Mythen ist die Sage von einem schrecklichen Monster, das halb Mensch, halb Stier war: dem Minotaurus. Um die Gefahr des Minotaurus einzudämmen und um zu verhindern, dass er entkommen konnte, wurde er tief in einem Labyrinth eingesperrt. Dieser ausgeklügelte Irrgarten wurde von Daedalus entworfen und war für König Minos von Kreta bestimmt. Aber ist dieses Labyrinth nur eine Legende oder hat es wirklich existiert? Die Suche nach dem Irrgarten wurde zur Besessenheit von Sir Arthur Evans. Als der ehemalige Abenteurer und Spion auf Kreta mit seinen Ausgrabungen begann, stieß er auf einen prächtigen, mit zahlreichen Kunstwerken geschmückten Palast, der das Labyrinth beheimatet haben könnte.