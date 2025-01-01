Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Uhr läuft ab

91 Min.Ab 12
Studiocanal91 Min.Ab 12
Die Uhr läuft ab

Thriller mit Sean Connery: Eine Terroristengruppe überfällt die britische Botschaft in Schweden und nimmt den herzkranken Botschafter Palmer als Geisel. Gleichzeitig kapert ein zweites Kommando eine voll besetzte Linienmaschine. Nach einigen erfolglosen Verhandlungs- und Rettungsversuchen soll der Botschafter gegen den britischen Militärattachée Barnes ausgetauscht werden. Doch statt seiner geht der schwedische Sicherheitschef Tahlvik an Bord. Es folgt ein dramatischer Showdown.

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
GB, 1974
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Studiocanal
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH