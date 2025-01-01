Die verborgene Schatzkammer | Die Legende von Krugers verborgenem Reichtum
Ein lokaler Zeitungsredakteur und Geschäftsmann in Südafrika findet sich unwissentlich im Epizentrum einer Legende um vergrabenes Gold wieder. Es ist eine Geschichte, die vor fast 100 Jahren begann. Mitten im Burenkrieg befiehlt der südafrikanische Präsident Paul Kruger, sein Gold in Form von Münzen aus Pretoria herauszuschaffen, weg von der herannahenden britischen Armee. Mit der Verwahrung des Goldes wurde Fritz Duquesne betraut. Auf dem Weg nach Mosambik begrub Duquesne den Schatz in der Nähe der kleinen Stadt Ermelo, wo er beabsichtigte, zurückzukehren, um ihn zurückzuholen. Doch es sollte nicht sein. Duquesne wurde gefangen genommen und aus Südafrika deportiert. Die Legende von Krugers Millionen war geboren. Was Fritz Duquesne betrifft - im Zweiten Weltkrieg führte sein Hass auf die Alliierten dazu, dass er ein Meisterspion in New York wurde. Er wurde erwischt und schließlich ins Gefängnis gesteckt. Achtzig Jahre nach dem Burenkrieg findet sich Athol Stark unwissentlich in der Legende wieder. Eine Gruppe von Zulu-Männern bittet Athol, ihnen bei der Suche nach dem Gold zu helfen; sie entdecken eine starke Truhe, die im Boden vergraben ist. Darin befindet sich der Kruger-Pfund. Athol Stark sucht selbst nach dem Kruger-Gold und entdeckt eine kleine Statue von Präsident Paul Kruger, die in der Nähe seines Hauses im Boden vergraben ist. Die Entdeckung gelangt an die Medien, Schatzsucher stürzen sich auf Ermelo, überzeugt davon, dass das Gold dort ist. Goldfieber bricht in Ermelo aus - und Athol entdeckt mehr von dem wertvollen Kruger-Gold. Heute sucht Athol weiter nach den Kruger-Millionen und ist der Leiter eines Schatzsucher-Syndikats, wo es nur eine Frage der Zeit ist, bis er erneut auf Gold stößt...