Die Zeit ohne Grace

86 Min.Ab 12
MOVIESPHERE86 Min.Ab 12
MOVIESPHERE
Die Nachricht trifft den Ex-Soldaten und Familienvater Stanley wie ein Schlag: Seine Frau Grace, als Soldatin in den Irak abkommandiert, ist bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Stanley bringt es nicht übers Herz, seinen beiden Töchtern die Wahrheit zu sagen. Um diesen Moment hinauszuzögern, unternimmt er mit den Mädchen spontan eine Reise zu einem Vergnügungspark in Florida. Erst nach Tagen innerer Zerrissenheit schafft er es, den Kindern die furchtbare Wahrheit zu offenbaren.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
MOVIESPHERE
Copyrights:
© 2007 Grace is Gone, LLC