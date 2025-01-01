Doku: Die Legende um das versteckte Nazi-Gold
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Doku: Die Legende um das versteckte Nazi-Gold
Im Norden der Steiermark liegt der Toplitzsee, einer der tiefsten Seen Österreichs. In den letzten Tages des Nazi-Reiches erhielt eine Gruppe von SS-Offizieren den Befehl, genau hier mehrere Kisten zu versenken. Schon bald rankten sich zahlreiche Legenden um diese Nacht-und-Nebel-Aktion: es handele sich um Unmengen von Raubgold. 1959 initiierte der deutsche Journalist Wolfgang Loehde eine erste Expedition auf den Grund des Sees. Und tatsächlich machten Taucher eine erstaunliche Entdeckung...