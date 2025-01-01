Doku: Die Suche nach Eldorado | Mehr als eine Legende?
49 Min.Ab 12
49 Min.Ab 12
Doku: Die Suche nach Eldorado | Mehr als eine Legende?
Eldorado - der Legende nach, liegt das mysteriöse Land im Norden des südamerikanischen Kontinents. Das im Herzen des Amazonas liegende Land soll geprägt sein von Reichtum, Fortschritt und Schönheit. Für die meisten Menschen ist Eldorado bloß eine Legende. Aber einige waren von seiner Existenz überzeugt, darunter auch der britische Forschungsreisende Percy Fawcett. Im Jahr 1925 machte er sich, gemeinsam mit seinem Sohn Jack und dessen Freund, auf die Suche nach dem Land und wurde nie wieder gesehen - Doch was geschah mit den drei Männern? Die Dokumentation ist Teil der Reihe "Mythen der Geschichte". Eine Reihe von Dokumentarfilmen, die sich mit den modernen Bemühungen zur Lösung historischer Geheimnisse befassen.