Ein Rezept zum Verlieben
86 Min.Ab 0
Die Ernährungsberaterin Zoey arbeitet für ein Unternehmen, das einen wichtigen Kunden zufriedenstellen möchte. Es handelt sich dabei um Colin Richmond, den CEO der BBQ-Kette "Billy", der seine Sauce optimieren will. Als Zoey einen Pitch mit einer revolutionären Idee präsentiert, stößt diese auf Ablehnung, was zu ihrer Kündigung führt. Als sie die Chance ergreift, an einem Food-Truck-Wettbewerb teilzunehmen, staunt sie nicht schlecht, als sie Colin in der Jury sitzen sieht.