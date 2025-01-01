Ein Schlitzohr Namens Santa
Noch gar nicht lange aus dem Gefängnis entlassen, drehen Jack Clayton (Tony Danza) und Harry Zordich (David Parker) schon wieder das nächste Ding. Doch der Einbruch in ein großes Kaufhaus geht gründlich schief. Harry kann in letzter Sekunde entkommen, doch Jack sitzt fest. Ihm bleibt nur eine Möglichkeit – er muss sich als Santa Claus verkleiden, um unbemerkt aus dem soeben öffnenden Kaufhaus fliehen zu können. Zu allem Überfluss geht bei der Flucht auch noch die Beute verloren. Entsetzt von seinem Pech kauft Jack eine Busfahrkarte und landet in dem kleinen Kaff Evergreen , wo er zu seinem Erstaunen bereits erwartet wird. Sarah Gibson (Lea Thompson) hat über eine Arbeitsagentur einen Santa Claus für ihre Gärtnerei bestellt, für den Jack nun gehalten wird. Dieser Job ist jedoch nichts für Jack und er versucht sich sofort wieder davon zu stehlen. Leider wird ihm umgehend klar, dass er wohl in dem kleinen Evergreen deutlich besser untertauchen kann als anderswo – im übrigen bemerkt er zufällig eine offenbar lukrative neue Einbruchsmöglichkeit. Also macht er gute Miene zum bösen Spiel und zieht vorläufig im Stall der Gibsons ein. Noelle (Angela Goethals), die Tochter der alleinerziehenden Sarah Gibson, ist begeistert, denn Jack ist ihr auf Anhieb sympathisch. Und obwohl Jack eigentlich in Gedanken schon den Einbruch vorbereitet, der ihm nun endgültig zu Reichtum verhelfen soll, kann er nicht umhin, sich doch in die Geschehnisse in der Familie Gibson und in ganz Evergreen einzumischen…