Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine Familie zum Weihnachtsfest

Eine Familie zum Weihnachtsfest

88 Min.Ab 12
Weihnachtskino88 Min.Ab 12
Weihnachtskino
Eine Familie zum Weihnachtsfest

Eine Familie zum Weihnachtsfest

Um einen Vertrag mit einem mexikanischen Unternehmer, einem Familienmenschen, abschließen zu können, legt sich ein amerikanischer Geschäftsmann für die Dauer von dessen Besuch eine Kleinfamilie zu: eine alleinerziehende Mutter mit Kind. Da der Gast länger bleibt als geplant und da Weihnachten vor der Tür steht, haben die drei genügend Zeit, um eine wirkliche Familie zu werden. Familienkomödie mit Herz, die um die Frage kreist, ob Geld oder Gefühl die Welt regiert.

Genre:
Drama, Fantasie
Produktion:
CA, 1997
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Weihnachtskino
Copyrights:
© 2025 PLAION PICTURES GmbH