Engel sucht Liebe
91 Min.Ab 6
Uriel hat das Leben als Weihnachtsengel satt. Sein desillusioniertes Leben ändert sich erst, als er der blinden Lichtskulpturkünstlerin Laura begegnet. Als erster Mensch kann sie ihn sehen und berühren. In diesen magischen Momenten entsteht in ihm der dringliche Wunsch, Mensch zu werden. Doch der Bürokratenengel Gabriel hat andere Dinge mit ihm vor. Uriel kämpft unerbittlich für seinen Wunsch und seine Liebe. Gott sei Dank ist Weihnachten und Wunder sind somit jederzeit möglich.