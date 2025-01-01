Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.
103 Min.Ab 12
Vin Diesel und Paul Walker heizen wieder gemeinsam durch Los Angeles: Acht Jahre waren Dominic Toretto und seine Freundin Letty in der Dominikanischen Republik untergetaucht, als er von der Polizei entdeckt wird. Kurz nachdem er Letty zu ihrem eigenen Schutz verlässt, wird sie in L.A. ermordet. Zurück in den USA schwört Dom Rache und nimmt die Spur des Drogenbarons Braga auf. Doch auch sein alter Bekannter, FBI-Agent Brian O'Connor, ist hinter Braga her.