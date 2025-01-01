FBI jagt Verbrecherbrüder: Tödliches Katz-und-Maus-Spiel
Blutsbrüder oder brutale Verbrecher? In dieser 3-er-Folge von The FBI Files beginnt ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel: Zwei Brüder, fest verbunden durch Blut und ihre gemeinsame Liebe zum Verbrechen. Raubüberfälle, Flucht, neue Identitäten: Immer wieder entkommen sie dem Zugriff des FBI und scheinen den Ermittlern ständig einen Schritt voraus zu sein. Doch wie lange können sie das Spiel spielen, bevor alles zusammenbricht? Wird das FBI sie endlich stellen oder gelingt ihnen der perfekte Coup? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.