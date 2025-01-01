Finding Love in Big Sky, Montana
87 Min.Ab 0
87 Min.Ab 0
Finding Love in Big Sky, Montana
Vor der atemberaubenden Kulisse Montanas bekommt die Liebe eine zweite Chance: Paisley ist eine junge Frau mit starkem Willen, die all ihre Energie in den Erhalt der großväterlichen Ranch steckt. Eines Tages begegnet sie ihrem Ex-Freund Josh, der jahrelang in Denver lebte. Beide spüren, dass sie sich wieder zueinander hingezogen fühlen und schmieden Pläne, um die Ranch des Großvaters zu retten und sie in einen Wohlfühlort für Kinder umzugestalten.