First Love
104 Min.Ab 18
Regisseur Takashi Miike schickt Masataka Kubota auf eine gefährliche Rettungsmission: Leo scheint seine Karriere als Boxer nach einer traurigen Diagnose aufgeben zu müssen. Dem jungen Mann bleibt aber wenig Zeit zum Hadern, denn er trifft eines Abends zufällig auf Monica, die ihn um Hilfe bittet. Sie wird von einem korrupten Polizisten verfolgt und ist in illegale Geschäfte verwickelt. Leo nimmt sich ihrer an und katapultiert sich damit auf die Abschussliste krimineller Banden.