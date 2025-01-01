Found. Mein Bruder ist ein Serienkiller
95 Min.Ab 18
Der junge Marty ist in jeder Hinsicht ein Außenseiter. Das einzige, was ihn trösten kann, sind seine Horrorfilme. Eines Tages ändert sich sein Leben jedoch schlagartig, als er in dem Zimmer seines großen Bruders Steve einen Menschenkopf findet. Steve ist viel unterwegs und verbringt deshalb wenig Zeit mit seiner Familie und speziell mit seinem kleinen Bruder. Die Beziehungsverhältnisse sind nun nachhaltig erschüttert und Marty weiß nicht, wie er sich in der Situation verhalten soll.