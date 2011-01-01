Fred II: Night of the Living Fred
83 Min.Ab 6
83 Min.Ab 6
Fred II: Night of the Living Fred
Fred ist verängstigt: Der neue Musiklehrer an der Schule, Mister Devlin, wirkt sehr seltsam und wirft für Fred einige unangenehme Fragen auf. Als Fred beschließt, ihn genauer unter die Lupe zu nehmen, entdeckt er immer mehr unbequeme Geheimnisse des Lehrers, woraus Fred nur eines schließen kann: Mister Devlin ist ein Vampir. Während der scheinbar die ganze Schule in seine schaurige Welt mit einbezieht, versucht Fred, Wege zu finden, um das Böse zu bekämpfen.